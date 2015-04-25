Нужен парсер

Скрипт должен парсить список освобождающихся доменов https://www.reg.ru/domain/new/rereg

И дальше залезать по каждому домену на archive.org и проверять наличие и год самой ранней существующей копии сайта.

И выдавать какие были найдены, те что есть в архиве и полученный год по каждому.

В заявке прошу обязательно писать хотя бы ориентировочную цену.

Сроки не обязательно, но тоже хорошо бы.

P.S. Если предложите адекватную цену, то у меня есть еще ряд пожеланий по доп. функционалу парсера за которые я готов разумно доплатить.