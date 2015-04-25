Для сопровождение сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок145 просмотров

Исправления исходного кода, небольшие переделки. Дорабатывать сайт в соответствии с новыми ТЗ.

10 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров