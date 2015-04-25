Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса Пример ниже: http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml
Для сопровождение сайта на Bitrix
Исправления исходного кода, небольшие переделки. Дорабатывать сайт в соответствии с новыми ТЗ.
Заявки фрилансеров
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