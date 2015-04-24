Создать рабочий прототип графика свечного анализа 1) Требуется формировать свечной график (4 цены - минимальная за период, максимальная, открытие и закрытие) - разных периодов 1-2-3-4-5-15-30-45-мин (потенциально, любых периодов) - как ...
Несколько мелких доработок сайта
Добрый день.
Есть сайт http://morevi.ru. Не на движке, без cms.
1. Есть скрипт заявки (клик по зеленой кнопке), вот с ним возникли проблемы: заказы дублируются, причем несколько раз, один и тот же - в итоге на почту приходит несколько клонов одной заявки.
2. В заявку (скрипт) добавить третье поле в расчет, последним (считать ничего не нужно, просто добавить для вывода цены).
3. Визуально изменить приходящую заявку на почту - добавить
между вопросами и ответами, разграничить их все друг от друга.
4. Уменьшить время загрузки сайта, без потери качества изображений и ущерба для функционала.
5. Поменять кнопку заявки на новую.
6. К верстке добавить фон для блока FAQ на страницах (сейчас он в psd).
7. Подсказать, где меняются цены в скрипте.
8. Исправить недосмотр в верстке: на некоторых страницах текст выезжает за фон.
Заявки фрилансеров
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