Несколько мелких доработок сайта

Добрый день.

Есть сайт http://morevi.ru. Не на движке, без cms.

1. Есть скрипт заявки (клик по зеленой кнопке), вот с ним возникли проблемы: заказы дублируются, причем несколько раз, один и тот же - в итоге на почту приходит несколько клонов одной заявки.

2. В заявку (скрипт) добавить третье поле в расчет, последним (считать ничего не нужно, просто добавить для вывода цены).

3. Визуально изменить приходящую заявку на почту - добавить

между вопросами и ответами, разграничить их все друг от друга.

4. Уменьшить время загрузки сайта, без потери качества изображений и ущерба для функционала.

5. Поменять кнопку заявки на новую.

6. К верстке добавить фон для блока FAQ на страницах (сейчас он в psd).

7. Подсказать, где меняются цены в скрипте.

8. Исправить недосмотр в верстке: на некоторых страницах текст выезжает за фон.