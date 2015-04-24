Написание скрипта для вывода файлов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Имеется трубка test.fenux.pro отправляет смс, все работает, нужно сделать следующее:

1. Клиентам необходимо предоставлять только лишь код, вставив код они бы смогли получить данную трубку на свой сайт. На данный момент трубку можно добавить на любой сайт, но через стили, данный вариант не подходит.

2. Так же необходимо сделать, что то уникального ID для каждого сайта, чтобы данную трубку нельзя было поставить без моего ведома.

10 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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