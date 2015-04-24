Разработка модулей и интеграция в проекте на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Необходим специалист 1С Битрикс (возможно начинающий), с хорошими знаниями PHP, MySQL, и смежных языков. Основные задачи:

- Работа по техническому (ким) заданиям на разработку, доработку и поддержку модулей.

- Развитие и поддержка существующих модулей.

Занятость - Частичная \ Оплата - сдельно-премиальная. \ Кол-во специалистов в проект - Не ограниченно, жестко по отбору. Никаких тестов решать не нужно. \ Соблюдение сроков и контроль качества: Выше всех перечисленных требований и гарантий.

MySQLPHP
10 лет назад
TOPSOFT
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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