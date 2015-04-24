Добрый день. Мне нужен хороший, опытный и надёжный программист для разработки чата используя Node.JS + sockets. Требуется отличное знание JavaScript, HTML, CSS, Node.JS. Другие языки не предлагать. Макет самого чата готов ...
Разработка модулей и интеграция в проекте на 1С-Битрикс
Необходим специалист 1С Битрикс (возможно начинающий), с хорошими знаниями PHP, MySQL, и смежных языков. Основные задачи:
- Работа по техническому (ким) заданиям на разработку, доработку и поддержку модулей.
- Развитие и поддержка существующих модулей.
Занятость - Частичная \ Оплата - сдельно-премиальная. \ Кол-во специалистов в проект - Не ограниченно, жестко по отбору. Никаких тестов решать не нужно. \ Соблюдение сроков и контроль качества: Выше всех перечисленных требований и гарантий.
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