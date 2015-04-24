Необходимо восстановить работу 2х сайтов на одном хосте

Есть проблема, 2 сайта at5.ua и spartak-it.com на двжике joomla лежат на одном хосте hostpro.ua около 10 дней назад перестал работать сайт at5.ua, а после ряда попыток восстановить его из-бэкапа перестал работать и второй сайт spartak-it.com.

Файлы сайтов и БД на месте, но один сайт отображается криво at5.ua и при этом админка работает на 100% исправно, а второй и вовсе не отображается ни сайт ни админка, видна чистая страница и favicon.

По бюджету понятия не имею что случилось и сколько стоит, рассмотрю все варианты.