Доработка сайта на MODEX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Разовая работа. Необходимо доработать интернет-магазин на Modex.

Ищем человека с опытом работы на данной CMS и реальными примерами работ.

Задача:

Проверить общую работоспособность.

Добавить текстовой блок в каталог товаров.

Упростить линейность заказа, до 1 страницы оформления.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров