1. Проанализировать сайт в сервисах проверки микроразметки Yandex и Google 2. Если есть микроформаты hCard, hAtom и др. то ее необходимо убрать 3. Встраиваем микроразметку schema.org ...
Небольшая верстка и распределение веса по сайту (доработка)
Сайт стоит на wordpress
1. Все циклические ссылки убрать. (в шапке и в правом сатбаре(популярных статьях))
2. Блоки "популярные статьи" и "новые статьи" снять с noindex.
3. Поставить картинки в популярных статьях
4. Убрать карту сайта и обратную связь с шапки (оставить в подвале)
5. Снять noindex и nofollow с карты сайта в подвале
6. На главной странице взять в noindex вразы: Популярные статьи, Новые статьи, сервисы.
7. Форму поиска тоже взять в noindex
8. Содержание в noindex и nofollow
Заявки фрилансеров
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