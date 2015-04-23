Небольшая верстка и распределение веса по сайту (доработка)

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Сайт стоит на wordpress

1. Все циклические ссылки убрать. (в шапке и в правом сатбаре(популярных статьях))

2. Блоки "популярные статьи" и "новые статьи" снять с noindex.

3. Поставить картинки в популярных статьях

4. Убрать карту сайта и обратную связь с шапки (оставить в подвале)

5. Снять noindex и nofollow с карты сайта в подвале

6. На главной странице взять в noindex вразы: Популярные статьи, Новые статьи, сервисы.

7. Форму поиска тоже взять в noindex

8. Содержание в noindex и nofollow

WordPress
10 лет назад
abakumov-Nik
Николай 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров