Необходимо создать слайдер под opencart

В прикрепленном изображении представлен общий план будущего слайдера.

Далее по порядку:

Фон слайдера остается таким же как и на картинке. (картинку фона предоставлю)

Дале по анимации:

По верху идет ряд люстр и в центре одна люстра крупным планом. Только фото люстр будут другими, которые я вам пришлю (фото нужно будет обрабатывать, вырезать из фона, примерно 10 шт). Нужно что бы этот ряд двигался, но не постоянно, а по кадрово, плавно. Та люстра которая оказывается в центре, должна плавно увеличиваться, как и на плане слайдера. По сути, по аналогии с Dock на MacOS, только движение должно быть закольцовано.

3. Если мышкой навести на ту люстру которая увеличена, то должно появляться окошко с информацией об этой люстре, как на примере общего плана слайдера. Фото в этом окошке не нужно, ну и кнопки прокрутки сделать симметричными друг друга. Если курсор не наведен на центральную люстру, то окошко пропадает.

Думаю суть задания ясна. Детали и подробности обсудим с выбранным исполнителем.

Предлагайте цену и сроки. Вся коммуникация на этапе выбора исполнителя в ЛС.