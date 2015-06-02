Здравствуйте! Заказчик - автосервис. В их автопарке есть пара автомобилей которые сдают в аренду. Перед сдачей автомобиля в аренду клиенту необходимо подготовить к подписанию договор и акт приёма - передачи. Это работа ...
Слайдер под opencart
Необходимо создать слайдер под opencart
В прикрепленном изображении представлен общий план будущего слайдера.
Далее по порядку:
Фон слайдера остается таким же как и на картинке. (картинку фона предоставлю)
Дале по анимации:
По верху идет ряд люстр и в центре одна люстра крупным планом. Только фото люстр будут другими, которые я вам пришлю (фото нужно будет обрабатывать, вырезать из фона, примерно 10 шт). Нужно что бы этот ряд двигался, но не постоянно, а по кадрово, плавно. Та люстра которая оказывается в центре, должна плавно увеличиваться, как и на плане слайдера. По сути, по аналогии с Dock на MacOS, только движение должно быть закольцовано.
3. Если мышкой навести на ту люстру которая увеличена, то должно появляться окошко с информацией об этой люстре, как на примере общего плана слайдера. Фото в этом окошке не нужно, ну и кнопки прокрутки сделать симметричными друг друга. Если курсор не наведен на центральную люстру, то окошко пропадает.
Думаю суть задания ясна. Детали и подробности обсудим с выбранным исполнителем.
Предлагайте цену и сроки. Вся коммуникация на этапе выбора исполнителя в ЛС.
Выбранный исполнитель
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