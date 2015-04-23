Скрипт авторизации aliexpress

Нужен скрипт для авторизации на aliexpress.

Прошу предложить стоимость по трем вариантам:

1. алгоритм работы:

-попытка авторизоваться

--если капчи нет (авторизация удалась) — ответ 200

--если капчу требует:

---если введен пароль антикапчи (или указано в настройке исползовать) — авторизация через антикапчу

---если пароля нет — появляется окно с капчей и полем для ввода

2. алгоритм работы:

-попытка авторизоваться

--если капчи нет (авторизация удалась) — ответ 200

--если капчу требует — появляется окно с капчей и полем для ввода

3. алгоритм работы:

-попытка авторизоваться

--если капчи нет (авторизация удалась) — ответ 200

Алиэкспресс в большинстве случаев не требует капчу. Но иногда такое случается. Поэтому прошу рассчитать три варианта. Выберу тот который будет больше подходить для меня в плане функционал/стоимость.

Так как Алиэкспресс каждые 3-4 месяца меняет алгоритм, то нужна будет помощь в будующем по изменению на возмездной основе.