Здравствуйте! Заказчик - автосервис. В их автопарке есть пара автомобилей которые сдают в аренду. Перед сдачей автомобиля в аренду клиенту необходимо подготовить к подписанию договор и акт приёма - передачи. Это работа ...
Доработка сайтов на drupal
Требуется доработка согласно ТЗ жду ваши сроки и стоимость
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