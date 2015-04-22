Нужно создать парсер для 2гис и яндекс карт на php как для работы на хостинге, так и на денвере, с возможностью выгрузки в несколько форматов результата. Парсить необходимо

– Названия организаций.

- Почтовые адреса организаций.

- Электронная почта (E-mail) организаций.

- Номера телефонов.

- Адреса сайтов.

- Координаты зданий.