Парсер для 2гис и яндекс карт на php

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Нужно создать парсер для 2гис и яндекс карт на php как для работы на хостинге, так и на денвере, с возможностью выгрузки в несколько форматов результата. Парсить необходимо

– Названия организаций.

- Почтовые адреса организаций.

- Электронная почта (E-mail) организаций.

- Номера телефонов.

- Адреса сайтов.

- Координаты зданий.

PHP
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров