Нужно переделать радио с эквалайзером. Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript ...
Парсер для 2гис и яндекс карт на php
Нужно создать парсер для 2гис и яндекс карт на php как для работы на хостинге, так и на денвере, с возможностью выгрузки в несколько форматов результата. Парсить необходимо
– Названия организаций.
- Почтовые адреса организаций.
- Электронная почта (E-mail) организаций.
- Номера телефонов.
- Адреса сайтов.
- Координаты зданий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Требуется специалист для верстки продающего сайта (одностраничник, слайдер, формы захвата, счетчик, метрика, кроссбраузерность, резиновая верстка, валидность кода, теги h1-h6) Ответственность, пунктуальность, аккуратность. Выбранному кандидату будет отправлено ТЗ и макет сайтаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт с адаптивным дизайном для горсправки с поиском по товарам-услугам и по фирмам ( или адаптировать существующий)Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Надо написать скриптик для обработки текстового файла. Формат такой: 2015-04-20 66 64 1 63 1:0 ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на котором периодически размещаются новости. Нужно чтобы 3 последние новости публиковались автоматически в блоке на главной странице другого сайта. Один сайт модекс, другой джумла. Доступы есть к обоим сайтам. Цена и сроки?Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть сайт на Joomla 1.5. Требуется разработать модуль с добавлением позиций из админки. На странице сайта будет таблица с прайсом наподобие. Надо будет добавить либо колонку с кнопкой заказать напротив каждой позиции, либо чекбоксы ...Закрыт10 лет назад
Необходимо доработать имеющийся сайт: 1) Сделать адаптивный дизайн. Традиционно: для ноутбука, для широкоформатного дисплея, для планшета и для телефона. 2) Настроить адаптивный контент сайта: в зависимости от ключевых слов, по которым пользователь ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написать макрос для автоматической заливки каталога в интернет-магазине из excel-прайса. Подробности выбранному исполнителю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим самописный движок для сайта с мобильными играми, требуется установить сайт, сверстать на него мой готовый шаблон и настроить, потом перенести на мой домен. объяснить как управлять сайтом. По по управлению и функциям примерно должен ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
сделать кальклятор расчета цены окон а также визуальные эффекты по тз в таком стиле как на картинке нужно зделать такой калькулятор http://fensterhaus.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=134 желательно в FlashВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад