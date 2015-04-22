Требуется специалист для верстки продающего сайта (одностраничник, слайдер, формы захвата, счетчик, метрика, кроссбраузерность, резиновая верстка, валидность кода, теги h1-h6) Ответственность, пунктуальность, аккуратность. Выбранному кандидату будет отправлено ТЗ и макет сайта
Нужно переделать радио с эквалайзером.
Нужно переделать радио с эквалайзером.
Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript эквалайзер работал во всех браузерах с эквалайзером в том числе и мобильных. Думаю нужно писать Node или adobe air. Возможно есть более гениальное решение.
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