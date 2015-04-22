Нужно переделать радио с эквалайзером.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок203 просмотра

Нужно переделать радио с эквалайзером.

Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript эквалайзер работал во всех браузерах с эквалайзером в том числе и мобильных. Думаю нужно писать Node или adobe air. Возможно есть более гениальное решение.

HTMLJavaScriptNode.js
10 лет назад
Vplen
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется верстка продающего сайта

    $35

    Требуется специалист для верстки продающего сайта (одностраничник, слайдер, формы захвата, счетчик, метрика, кроссбраузерность, резиновая верстка, валидность кода, теги h1-h6) Ответственность, пунктуальность, аккуратность. Выбранному кандидату будет отправлено ТЗ и макет сайта

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт (адаптивный дизайн, адаптивный контент)

    Необходимо доработать имеющийся сайт: 1) Сделать адаптивный дизайн. Традиционно: для ноутбука, для широкоформатного дисплея, для планшета и для телефона. 2) Настроить адаптивный контент сайта: в зависимости от ключевых слов, по которым пользователь ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Самописный движок для сайта с играми

    Необходим самописный движок для сайта с мобильными играми, требуется установить сайт, сверстать на него мой готовый шаблон и настроить, потом перенести на мой домен. объяснить как управлять сайтом. По по управлению и функциям примерно должен ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать кальклятор расчет цены окон а также визуальные эффекты по тз

    сделать кальклятор расчета цены окон а также визуальные эффекты по тз в таком стиле как на картинке нужно зделать такой калькулятор http://fensterhaus.com.ua/index.php?route=product/product&amp;product_id=134 желательно в Flash

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка шаблона Wordpress

    Необходимо в готовый шаблон работающий на Wordpress 4.1.2, интегрировать готовое решение http://www.thepetedesign.com/demos/onepage_scroll_demo.html Задача предельно проста, но предложения будем рассматривать только от исполнителей с высоким рейтингом.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress Фильтр постов по заданным условиям

    Есть сайт на WP, каталог продукции (товаров 5-10), нужно их вывести на странице, согласно фильтру - отбору, который задает пользователь через форму на странице(чекбоксы). Страница с формой готова, нужен только код, который поможет все это ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подредактировать js

    нужно немного подредактировать js потому что в одном месте есть ошибка так же нужно настроить платежные системы и сделать верстку дизайна так же нужно будет запустить проект а именно полностью настроить на хостинге и после ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад