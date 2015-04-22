Нужно переделать радио с эквалайзером.

Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript эквалайзер работал во всех браузерах с эквалайзером в том числе и мобильных. Думаю нужно писать Node или adobe air. Возможно есть более гениальное решение.