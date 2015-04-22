Необходимо доработать имеющийся сайт: 1) Сделать адаптивный дизайн. Традиционно: для ноутбука, для широкоформатного дисплея, для планшета и для телефона. 2) Настроить адаптивный контент сайта: в зависимости от ключевых слов, по которым пользователь ...
Требуется верстка продающего сайта
Требуется специалист для верстки продающего сайта (одностраничник, слайдер, формы захвата, счетчик, метрика, кроссбраузерность, резиновая верстка, валидность кода, теги h1-h6)
Ответственность, пунктуальность, аккуратность.
Выбранному кандидату будет отправлено ТЗ и макет сайта
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