Модуль для Drupal 7

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка193 просмотра

Имеется маркет сделанный на Drupal 7.x.x. Необходимо сделать, чтобы при наведении на категории (они же заголовки) во всплывающем окне появлялись фиксированного размера заранее подгруженные картинки.

Из особенностей отмечу, что должно работать во всех ходовых браузерах, в том числе и IE.

Сроки 1-2 дня.

Подробнее смогу объяснить по скайпу.

Оплата по факту: ЯД, Карта Сбербанка.

Drupal
10 лет назад
oldtrancer
Вадим 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад