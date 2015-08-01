Модуль для Drupal 7

Имеется маркет сделанный на Drupal 7.x.x. Необходимо сделать, чтобы при наведении на категории (они же заголовки) во всплывающем окне появлялись фиксированного размера заранее подгруженные картинки.

Из особенностей отмечу, что должно работать во всех ходовых браузерах, в том числе и IE.

Сроки 1-2 дня.

Подробнее смогу объяснить по скайпу.

Оплата по факту: ЯД, Карта Сбербанка.