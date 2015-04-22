Добавить на сайте кнопку пожертвования

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Нужно прикрутить какую-нибудь удобную систему пожертвования на сайте.

Вот сайт www_ardaktylar_kz

Он создан на ExpressionEngine CMS.

На нем нужно вставить кнопку пожертвования и прикрутить к какой-нибудь системе, чтобы можно было удобно оплачивать, карточкой, в терминале или через смс.

10 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров