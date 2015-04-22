Есть проект morebaikal.ru. Есть ряд доработок по нему (во вложении). Называйте сроки и цены. Наличие ИП или ООО будет преимуществом. Оплата только в рублях.
Добавить на сайте кнопку пожертвования
Нужно прикрутить какую-нибудь удобную систему пожертвования на сайте.
Вот сайт www_ardaktylar_kz
Он создан на ExpressionEngine CMS.
На нем нужно вставить кнопку пожертвования и прикрутить к какой-нибудь системе, чтобы можно было удобно оплачивать, карточкой, в терминале или через смс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Собственно есть сайт на данном движке и есть данный скрипт. Надо установить скрипт, чтобы он выполнял указанные автором функции. Жду предложений по цене-срокам. Сайт полностью стандартный движок версии 2.3.3, с дополнениями.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать генплан для жилого комплекса на JavaScript Шаги генплана и ТЗ доступны по ссылке: https://www.dropbox.com/s/0evex2ruincht01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%97.zip?dl=0 Указывайте Ваши сроки и цены.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо внести правки в мультиязычность + убрать дубли из меню. Задача 1: изначально сайт создавался мультиязычным сайт/ru/, потом мультиязычность удалили. И теперь при создании новых страниц они создаются с /ru/ и, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно почистить два сайта от вирусов – скрин сообщения от хостера http://joxi.ru/RmzX7ZdhNda9AO, и по второму сайту сообщение гугла - http://joxi.ru/krDpvMnfz3a6rp Жду предложений, называйте цены ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести несколько сайтов на WP с одного хостинга на другой. Один из сайтов - тяжелый (10 000 страниц, база в пару сот мб, нужен VPS сервер). Обращаюсь так как ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Слайдера одинаковые по функционалу, но карточки чуть по другому расположены. http://prntscr.com/6wm7he При ховере, но карточка должна переворачиваться (по горизонтали), как тут - http://www.parter.ru/ При наведении на Место мероприятия (следующая строчка после названия) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать существующий проекта по продажам. Проект написан на yii2 framework, обязательно умение работать с gitВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $18
1. Создать страницу «Прайс-лист» с отображением ее в верхнем меню. 2. Создать страницу «Оптом» с отображением ее в верхнем меню. 3. Страницу «Доставка» вынести в верхнее меню. 4. Раздел «Штамповая оснастка», который сейчас в меню, переместить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется консультация по настройке на сайте видеоплеера для трансляции потокового видео. Оплата сразу. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад