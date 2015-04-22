Почистить два сайта от вирусов и вредоносностей

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте.

Нужно почистить два сайта от вирусов – скрин сообщения от хостера http://joxi.ru/RmzX7ZdhNda9AO, и по второму сайту сообщение гугла - http://joxi.ru/krDpvMnfz3a6rp

Жду предложений, называйте цены

Буду стучаться по скапу через пару часов

10 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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