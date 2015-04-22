Сделать такой слайдер

Слайдера одинаковые по функционалу, но карточки чуть по другому расположены.

http://prntscr.com/6wm7he

При ховере, но карточка должна переворачиваться (по горизонтали), как тут - http://www.parter.ru/

При наведении на Место мероприятия (следующая строчка после названия) карточка не переворачивается, а при клике переход будет на страницу мероприятия. То есть там два ссылки на разные страницы.

Сладер нужно сверстать и чтобы он работал. Чистая верстка