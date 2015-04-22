Необходимо доработать существующий проекта по продажам. Проект написан на yii2 framework, обязательно умение работать с git
Сделать такой слайдер
Слайдера одинаковые по функционалу, но карточки чуть по другому расположены.
При ховере, но карточка должна переворачиваться (по горизонтали), как тут - http://www.parter.ru/
При наведении на Место мероприятия (следующая строчка после названия) карточка не переворачивается, а при клике переход будет на страницу мероприятия. То есть там два ссылки на разные страницы.
Сладер нужно сверстать и чтобы он работал. Чистая верстка
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