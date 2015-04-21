Разработать простой скрипт автокликер на javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки108 просмотров

Разработать простой скрипт автокликер, с некоторыми нюансами, для сайта букмекерской конторы.

Скрипт просто должен кликать в определенное место автоматически.

Язык: javascript

Желательно знать азы ставок и терминов бк, но не обязательно.

Пишите, расскажу подробности.

JavaScript
10 лет назад
bazee1
Максим 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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