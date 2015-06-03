Сайт на wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок200 просмотров

Создать простой блог на wordpress. Главное чтобы работал очень быстро.

WordPress
10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
4 дня
Евгений отлично справился с работой! Великолепный специалист по вордпресс! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую Дмитрия как порядочного и адекватного заказчика. С удовольствием подряжусь ещё, если возникнет необходимость в будущем.

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад