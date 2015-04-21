Сайт solopizza_kz грузится долго. Есть пару выявленных причин. Нужно выявить проблемы загрузки сайта и по возможности исправить. Перед началом работы желательно проконсультировать в проблеме, чтобы нам понять что делать дальше.
Нужно оптимизировать сайт ( правка скрипта и т.д)
В общем Нужно оптимизировать сайт под гугл.
Все ошибки и как их поправить показываются тут http://golink.su/UtDlc
Нужно довести сайт до 90-99% по оценки гугла, без потери данных и качества.
Движек сайта ВП.
Домен: http://buyaviatickets.com
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