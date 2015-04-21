Нужно оптимизировать сайт ( правка скрипта и т.д)

В общем Нужно оптимизировать сайт под гугл.

Все ошибки и как их поправить показываются тут http://golink.su/UtDlc

Нужно довести сайт до 90-99% по оценки гугла, без потери данных и качества.

Движек сайта ВП.

Домен: http://buyaviatickets.com