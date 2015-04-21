Нужно оптимизировать сайт ( правка скрипта и т.д)

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Закрыт1 заявка176 просмотров

В общем Нужно оптимизировать сайт под гугл.

Все ошибки и как их поправить показываются тут http://golink.su/UtDlc

Нужно довести сайт до 90-99% по оценки гугла, без потери данных и качества.

Движек сайта ВП.

Домен: http://buyaviatickets.com

10 лет назад
Golink
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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