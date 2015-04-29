Исправить ошибку JS

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Завершен3 заявки189 просмотров

После очередного обновления CMS перестал работать скрипт lazy load.

TypeError: container.position(...) is undefined

Необходимо подсказать, где именно ошибка и как можно исправить.

ссылка на страницу с ошибкой: хттп://ig ra ns k . ru /select-game/all/ (без пробелов)

Просьба указывать стоимость и сроки.

JavaScript
10 лет назад
mosquito2k
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Исправил ошибку быстро, рекомендую
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад