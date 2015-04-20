Joomla 3, настроить плагин пагинации на аяксе + правки

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Закрыт1 заявка112 просмотров

1. Установлен плагин который подгружает материалы на Аяксе, вместо обычной пагинации. Необходимо в настройках заполнить поля селекторов.

2. Убрать название шаблона

3. Сделать в верхнем меню расположение блоков в одну линию

Joomla
10 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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