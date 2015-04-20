Разработка калькулятора для сайта Joomla!

Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ!

Есть пара компонентов, которые устраивают меня своим функционалом, но совершенно не смотрятся на моём сайте. Можно адаптировать один из них так, чтобы они соответствовали идее.