Разработка калькулятора для сайта Joomla!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ!

Есть пара компонентов, которые устраивают меня своим функционалом, но совершенно не смотрятся на моём сайте. Можно адаптировать один из них так, чтобы они соответствовали идее.

Joomla
10 лет назад
ilayfd
Илья 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров