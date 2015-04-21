Нужен флэш видео плеер с такими характеристиками - проигрывание псевдостриминга nginx либо hds - базовые элементы управления (плей, пауза, полно экранный режим, звук, перемотка) - время проигрывания/оставшиеся - автоплей ...
Исправить ошибки проверки на странице заказа Prestashop
На странице быстрого заказа почему-то исчезло поле Фамилия в разделе Адрес Доставки: http://narciss.com.ua/quick-order (нужно сделать сначала заказ)
В то же время на dev версии этого же сайта всё работает: http://kids.progresive.com.ua/quick-order.
Из-за этого на живом сайте невозможно оформить заказ, всё время выдается ошибка "Фамилия необходим".
Нужно исправить и сказать, какие файлы для этого меняли.
Оплата только в грн на карту Приватбанка по факту выполнения, поэтому заявки принимаю только от украинских фрилансеров.
Указывайте пожалуйста свою цену в грн.
Выбранный исполнитель
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