Исправить ошибки проверки на странице заказа Prestashop

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Завершен1 заявка121 просмотр

На странице быстрого заказа почему-то исчезло поле Фамилия в разделе Адрес Доставки: http://narciss.com.ua/quick-order (нужно сделать сначала заказ)

В то же время на dev версии этого же сайта всё работает: http://kids.progresive.com.ua/quick-order.

Из-за этого на живом сайте невозможно оформить заказ, всё время выдается ошибка "Фамилия необходим".

Нужно исправить и сказать, какие файлы для этого меняли.

Оплата только в грн на карту Приватбанка по факту выполнения, поэтому заявки принимаю только от украинских фрилансеров.

Указывайте пожалуйста свою цену в грн.

PrestaShop
10 лет назад
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Четко и по существу - быстро решил проблему, объяснил причины возникновения. Спасибо, Александр!
Приятный заказчик. Оплата без задержек. Буду рад новым интересным задачам от Руслана. Спасибо!

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад