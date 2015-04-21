Исправить ошибки проверки на странице заказа Prestashop

На странице быстрого заказа почему-то исчезло поле Фамилия в разделе Адрес Доставки: http://narciss.com.ua/quick-order (нужно сделать сначала заказ)

В то же время на dev версии этого же сайта всё работает: http://kids.progresive.com.ua/quick-order.

Из-за этого на живом сайте невозможно оформить заказ, всё время выдается ошибка "Фамилия необходим".

Нужно исправить и сказать, какие файлы для этого меняли.

Оплата только в грн на карту Приватбанка по факту выполнения, поэтому заявки принимаю только от украинских фрилансеров.

Указывайте пожалуйста свою цену в грн.