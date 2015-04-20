Поправить баг в Сафари под Мак ОС

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Всем привет!

Есть такой сайт http://u.to/w-YaCw

Баг вылазит при сдедующих условиях:

открываешь сайт, листаешь в пространство между вторым и третьим экраном, чтоб было видно крутящиеся кружочки.

И открываешь любой правый блок.

Вот видео

https://drive.google.com/open?id=0B3VAVz1tofu7V1ZRWUVISUpMeXM&authuser=0

10 лет назад
atomdx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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