HELP! Не отображается плеер в Mozilla Firefox

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Закрыт1 заявка100 просмотров

В Firefox не отображается плеер http://nudlok.com/1_rus.html

А http://samorodok.tv/1_rus.html отображается

Хотя это один и тот же плеер.

Возможно это из-за шаблона Bootstrap.

Нужно разрешение проблемы.

Bootstrap
10 лет назад
kviv
63 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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