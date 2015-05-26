Нужно сделать сайт на простой CMS (верстка готова)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок199 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать простой сайт на PHP, любом самописном движке или фреймворке. Верстка готова, ТЗ готово, все подробно расписано.

Из функционала есть пару простых функций на сайте, отправка сообщения сайта, модуль новостей, модуль проектов. В остальном все очень простое.

Пожалуйста, изучите ТЗ и дайте адекватную цену и сроки проекта, а также укажите пару работы из Вашего портфолио.

Заранее спасибо.

PHP
10 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$70
3 дня
Работа еще ведется, но этот странный сервис веблансер требует поставить отзыв, чтобы продолжить работу. Пока отзыв не положительный, работа ведется!
Очень доволен сотрудничеством. Готов продолжать работу.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад