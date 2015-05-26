Нужно сделать сайт на простой CMS (верстка готова)

Добрый день.

Нужно сделать простой сайт на PHP, любом самописном движке или фреймворке. Верстка готова, ТЗ готово, все подробно расписано.

Из функционала есть пару простых функций на сайте, отправка сообщения сайта, модуль новостей, модуль проектов. В остальном все очень простое.

Пожалуйста, изучите ТЗ и дайте адекватную цену и сроки проекта, а также укажите пару работы из Вашего портфолио.

Заранее спасибо.