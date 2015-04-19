Необходима программа автоматизатор действий на сайте badoo.com,а именно,чтоб программа ставила лайки на пользователях, была возможность выставить задержку между лайками, после того как находился твой друг или сообщение типа (Привлеките внимание!...) , программа обходила это и продолжала лайкать.

Цена,сроки,гарантии, опыт в написании подобных программ,Ваши рекомендации/пожелания/улучшения по программе