Программа-автоматизатор действий на сайте badoo.com

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходима программа автоматизатор действий на сайте badoo.com,а именно,чтоб программа ставила лайки на пользователях, была возможность выставить задержку между лайками, после того как находился твой друг или сообщение типа (Привлеките внимание!...) , программа обходила это и продолжала лайкать.

Цена,сроки,гарантии, опыт в написании подобных программ,Ваши рекомендации/пожелания/улучшения по программе

10 лет назад
ronkos
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров