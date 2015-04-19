Нужен скрипт регистрации на форуме, созданный на phpBB 2 через социальные сети.
Программа-автоматизатор действий на сайте badoo.com
Необходима программа автоматизатор действий на сайте badoo.com,а именно,чтоб программа ставила лайки на пользователях, была возможность выставить задержку между лайками, после того как находился твой друг или сообщение типа (Привлеките внимание!...) , программа обходила это и продолжала лайкать.
Цена,сроки,гарантии, опыт в написании подобных программ,Ваши рекомендации/пожелания/улучшения по программе
Заявки фрилансеров
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