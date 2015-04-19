Ищем хороших программистов для хорошей работы в команде

Большой отраслевой портал ищет хороших программистов на стабильную, удаленную работу в команде. Имеется две открытые вакансии.

Требования к кандидатам:

Программист №1:

-высокий уровень владения php (ооп, неймспейсы, unit-тестирование)

-работа в команде (понимание системы контроля версий, git)

-высокий уровень владения html, css (html5, css3)

-хороший уровень javascript

-гражданство РФ

-перфекционизм и трудолюбие

Программист №2:

-высокий уровень владения javascript (приветствуется знание angularjs)

-отличный уровень владения html, css (html5, css3) – умение верстать сложные, нестандартные шаблоны.

-работа в команде (понимание системы контроля версий, git)

-гражданство РФ

-аккуратность, перфекционизм и трудолюбие

Условия:

1) Удаленная работа из любой точки мира в комфортных для Вас условиях.

2) Гибкий график (можете работать тогда, когда Вам удобно), но не менее 40 часов в неделю. Совмещение с другой работой не допускается.

3) Стабильная работа в устойчивом проекте, который существует более трех лет.

4) Достойный уровень З.П.

Если Вас заинтересовала одна из этих вакансий в ответе на проект ответьте на следующие вопросы:

0) Напишите на какую из двух вакансий Вы претендуете.

1) Перечислите проекты в разработке которых Вы принимали участие. Какова была Ваша роль в этих проектах? Какие технологии (язык программирования, СУБД,система контроля версий и т.д.) использовались в указанных проектах?

2) Для вакансии №2 - Приложите или дайте ссылки на наиболее сложные страницы, которые Вам приходилось верстать.

3) Как Вы изменились в профессиональном плане за последний год? Что узнали нового, какие новые навыки приобрели?

4) Приложите резюме или напишите своими словами о своих профессиональных качествах и последних местах работы.

5) Укажите желаемый уровень З.П. в месяц.

СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов на вопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу кандидатуру!