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Ищем хороших программистов для хорошей работы в команде
Большой отраслевой портал ищет хороших программистов на стабильную, удаленную работу в команде. Имеется две открытые вакансии.
Требования к кандидатам:
Программист №1:
-высокий уровень владения php (ооп, неймспейсы, unit-тестирование)
-работа в команде (понимание системы контроля версий, git)
-высокий уровень владения html, css (html5, css3)
-хороший уровень javascript
-гражданство РФ
-перфекционизм и трудолюбие
Программист №2:
-высокий уровень владения javascript (приветствуется знание angularjs)
-отличный уровень владения html, css (html5, css3) – умение верстать сложные, нестандартные шаблоны.
-работа в команде (понимание системы контроля версий, git)
-гражданство РФ
-аккуратность, перфекционизм и трудолюбие
Условия:
1) Удаленная работа из любой точки мира в комфортных для Вас условиях.
2) Гибкий график (можете работать тогда, когда Вам удобно), но не менее 40 часов в неделю. Совмещение с другой работой не допускается.
3) Стабильная работа в устойчивом проекте, который существует более трех лет.
4) Достойный уровень З.П.
Если Вас заинтересовала одна из этих вакансий в ответе на проект ответьте на следующие вопросы:
0) Напишите на какую из двух вакансий Вы претендуете.
1) Перечислите проекты в разработке которых Вы принимали участие. Какова была Ваша роль в этих проектах? Какие технологии (язык программирования, СУБД,система контроля версий и т.д.) использовались в указанных проектах?
2) Для вакансии №2 - Приложите или дайте ссылки на наиболее сложные страницы, которые Вам приходилось верстать.
3) Как Вы изменились в профессиональном плане за последний год? Что узнали нового, какие новые навыки приобрели?
4) Приложите резюме или напишите своими словами о своих профессиональных качествах и последних местах работы.
5) Укажите желаемый уровень З.П. в месяц.
СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов на вопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу кандидатуру!
Заявки фрилансеров
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