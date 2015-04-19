Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам ...
YII проект
Необходимо сделать табличку на YII простую. Которая будет считать по формуле.
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.
Заявки фрилансеров
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