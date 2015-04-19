YII проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок119 просмотров

Необходимо сделать табличку на YII простую. Которая будет считать по формуле.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.

Yii
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров