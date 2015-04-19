MySQL Адаптировать таблицу из старой базы данных в новую

Есть старая БД, надо данные из неё перенести в новую. Работы там минут на 20, не больше. Сам в sql писать скрипты не умею, так бы сам сделал.

Цена - 200 руб.

Сроки - 1 день.

Ребята, всем спасибо! Сделал сам!