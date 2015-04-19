Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам ...
MySQL Адаптировать таблицу из старой базы данных в новую
Есть старая БД, надо данные из неё перенести в новую. Работы там минут на 20, не больше. Сам в sql писать скрипты не умею, так бы сам сделал.
Цена - 200 руб.
Сроки - 1 день.
Ребята, всем спасибо! Сделал сам!
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