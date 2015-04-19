Увеличить скорость загрузки WP - Только для спецов по WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки102 просмотра

Только для тех, кто эффективно умеет оптимизировать. Новичкам просьба не обращаться, сыт по горло.

Дано: WP c темой. Нужно разобраться какие скрипты дают нагрузку, оптимиз. кол-во обращений к БД и т.п.

WordPress
10 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер и спарсить

    $50

    Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси. Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт. Загрузка в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт формы заказа пластиковых окон

    Здравствуйте! Требуется скрипт формы заказа пластиковых окон. Аналог - http://www.dves.ru/plastikovie_okna_calculator.html Отправка заявок производится на адрес, заданный в конфиг. файле. Полное ТЗ во вложенном файле.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание шаблона галереи для плагина Nextgen Gallery

    Здравствуйте, необходимой написать шаблон вывода галереи с адаптивной сеткой как вот здесь http://www.nextgen-gallery.com/pro-masonry-gallery/ или вот здесь http://masonry.desandro.com/index.html для плагина Nextgen Gallery 2.0.79 (Wordpress). Мануал по созданию шаблона находится тут: ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расчет стоимости поездки маршрутизатор API Яндекс карты

    Добрый день. Необходима помощь в настройке яндекс карт под свои нужды. на основе примера : https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator За разумное вознаграждение ( поскольку отсутствует знание ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен скрипт для вставки кода на блог

    Здравствуйте друзья! На блог http://sozdamblog.ru/ нужно установить какой-нибудь скрипт, который будет выводить в статьях всякий разный код. Пример оформления кода можете посмотреть здесь http://isif-life.ru/blogovedenie/skript-yvelicheniya-izobrageniya-wordpress-bez-plaginov.html Чтобы длинные коды правильно отображались и короткие тоже.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер видео сайта

    Доброе время суток. Нужно сделать парсер видео камер. Сайт ivideon TV Должно быть реализовано: Ввод урл камеры и выбор диапазона времени к примеру парсить видео с 8 утра до 23 вечера. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Допиливание фильтров в категории товаров на OpenCart

    Нужно сделать, чтобы определенные положения фильтров в категории товаров магазина одежды приводило к страницам определенного вида, например: На странице блузок при выборе фильтров размер - средний рукава - короткие материал - ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • JavaScript: cкрипт проверки авторизованности пользователя в соц. сети

    $60

    Приветствую. Бюджет: 3000 рублей. Задача: определить соц. сеть в которой зашедший на сайт пользователь авторизован, чтобы выводить соответствующий способ авторизации. На выходе должна получиться функция, которая при вызове будет ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой функционал ЛК

    Нужен скрипт Личного кабинета. Функционал простой 1) Регистрация 2) Редактирование учетной записи 3) Добавление скидочного купона и отправка его на модерацию У администратора Возможность видеть всех пользователей соответсвенно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контакты турфирм

    Контакты турфирм (отпарсить сайты) Нужно собрать контакты российских турфирм, результат записать в excel Цену и сроки указывайте в проекте

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад