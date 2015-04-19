Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси. Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт. Загрузка в ...
Увеличить скорость загрузки WP - Только для спецов по WP.
Только для тех, кто эффективно умеет оптимизировать. Новичкам просьба не обращаться, сыт по горло.
Дано: WP c темой. Нужно разобраться какие скрипты дают нагрузку, оптимиз. кол-во обращений к БД и т.п.
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