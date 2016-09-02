Парсер и спарсить

Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ

Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси.

Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт.

Загрузка в базу, картинки в отдельную папку.

В базе не разбираюсь, поэтому тз писал исходя из полей в админке сайта.

Двиг интернет-магазина vamshop/

Будут созданы тестовые объявления с заполненными полями для примера, чтоб было что куда в базу укладывается.

Подробнее при личном общении.

Оплата удобна киви или яд или переводом. 5000руб.