Необходимо синхронизировать сайт поставщика www.sima-land.ru с сайтом на OpenCart2 по API Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ...
Требуется доработать скрипт интернет-магазина запчастей
Требуется доработать скрипт интернет-магазина запчастей.
Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и поправить верстку.
Вот что именно нужно сделать:
1. Доработать мастер загрузки прайсов, нужно в него добавить возможность загружать ссылки на товары в интернет-магазинах поставщиков. Еще нужно иметь возможность загружать вторую цену из прайсов (розничный и профессиональный)
2. Доработать данные по поставщикам в админке. Нужно добавить реквизиты поставщиков. Адрес (с картой), номер телефона, график работы, комментарий.
3. Нужно переработать страницу со списком отображаемых товаров (переделать верстку), вместо корзин, должны быть ссылки на сайты поставщиков, а также их контактная информация информация. Вместо корзины ссылки и карточки поставщиков.
4. Нужно сделать XML файл с товарами для загрузки в маркеты, который должен формироваться по крону.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести правки по проектам. Все правки предельно простые. Сайты на Drupal. Нужно сделать оперативно.Закрыт10 лет назад
- $5
При масштабировании карты пропадают маркеры на карте. http://galleryua.com/photo/ Нужно подправить этот глюк.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Исправить ошибки адаптивной верстки https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=http%3A%2F%2Fgalleryua.com%2Fphoto%2F Чтобы страница на мобильном выглядела как надо.Закрыт10 лет назад
- $100
Есть сайт на Joomla 2.5 с компонентой недвижимости OS Property. Нужно – написать скрипт экспорта объектов в базы afy и cian. Фактически нужен скрипт, который берет из полей нужные параметры и генерирует ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно записать на vds Photoshop и сделать его управление через сайт. Пишется текст на сайте, выбирается размер, шрифт. Этот текст пишется в фотошопе и изображение выводится пользователю. Также действия с кнопками, листами, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать шаблонный сайт по купонам на CMS на php или asp. Уже существует сайт Skidki.By. Его наполнение перенесем на адрес club.skidki.by, а на его место нужно установить толковый сервис по купонам на ЦМС. Работа ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать расчет расстояния по яндекс картам на странице заказа. Верстка самой страницы заказа будет. Нужно сделать: 1. по клику на ссылку показывать всплывающее окно с яндекс.картой 2. пользователь ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Краткое ТЗ: 1. Интегрировать фильтр на страницы разделов каталога и страницы производителей 2. Натянуть новую вёрстку. Макет вёрстки, включая фильтр есть в виде валидного html 4. Сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $3000
требуется команда или программист-верстальщик профессионал на сложный проект. проект по созданию конструктора мобильных сайтовЗакрыт10 лет назад