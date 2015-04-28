Требуется доработать скрипт интернет-магазина запчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Требуется доработать скрипт интернет-магазина запчастей.

Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и поправить верстку.

Вот что именно нужно сделать:

1. Доработать мастер загрузки прайсов, нужно в него добавить возможность загружать ссылки на товары в интернет-магазинах поставщиков. Еще нужно иметь возможность загружать вторую цену из прайсов (розничный и профессиональный)

2. Доработать данные по поставщикам в админке. Нужно добавить реквизиты поставщиков. Адрес (с картой), номер телефона, график работы, комментарий.

3. Нужно переработать страницу со списком отображаемых товаров (переделать верстку), вместо корзин, должны быть ссылки на сайты поставщиков, а также их контактная информация информация. Вместо корзины ссылки и карточки поставщиков.

4. Нужно сделать XML файл с товарами для загрузки в маркеты, который должен формироваться по крону.

10 лет назад
alzax
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
29 минут назад
10 лет назад
$100
1 день
Все ок, Юрий разобрался с сложным самописным модулем.
Спасибо за работу Алексею, отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата, было приятно поработать!

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uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
29 минут назад
10 лет назад
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