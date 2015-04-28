Требуется доработать скрипт интернет-магазина запчастей.

Задача состоит из 2х частей. Доработать бизнес-логику и поправить верстку.

Вот что именно нужно сделать:

1. Доработать мастер загрузки прайсов, нужно в него добавить возможность загружать ссылки на товары в интернет-магазинах поставщиков. Еще нужно иметь возможность загружать вторую цену из прайсов (розничный и профессиональный)

2. Доработать данные по поставщикам в админке. Нужно добавить реквизиты поставщиков. Адрес (с картой), номер телефона, график работы, комментарий.

3. Нужно переработать страницу со списком отображаемых товаров (переделать верстку), вместо корзин, должны быть ссылки на сайты поставщиков, а также их контактная информация информация. Вместо корзины ссылки и карточки поставщиков.

4. Нужно сделать XML файл с товарами для загрузки в маркеты, который должен формироваться по крону.