Синхронизация по API

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Завершен2 заявки171 просмотр

Необходимо синхронизировать сайт поставщика www.sima-land.ru с сайтом на OpenCart2 по API

Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help

Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ссылке www.sima-land.ru/api/

Задача: сделать синхронизацию (зеркало) категорий – со всеми подкатегориями этих категорий соответсвенно и всех товаров которые входят в эти подкатегории

Товары должны выглядеть идентично, как на сайте sima-lend.ru т.е. со всеми характеристиками (вес, кол-во, страна производителя, описание товара, все фотки которые отображают товар и т.д.).

категории-подкатегори-товары должны сихнонизироваться и добавляться для дальнейшего вывода на сайте.

Товары и категории должны синхронизирвоаться без участия человека, т.е. автоматически, к примеру 1 раз в день.

При каких либо изменениях на сайте поставщика, категории-подкатегории-товары должны так же меняться

10 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$130
7 дней
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_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад