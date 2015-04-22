Перенаправление с проверкой по IP

Есть сайт: elis-lady.ru

Нужно: проверять всех заходящих на сайт пользователей по IP. Тем, кто с Ростовской области, показывать белый экран. Всех остальных редиректить на другой домен. Желательно сделать всё без задержки - моментально.

Если что:

а) Сайт принадлежит нам, никакой чернухи тут нет

б) Работает на Битриксе.

Кандидатов прошу указать:

1) Цену

2) Срок