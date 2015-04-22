Перенаправление с проверкой по IP

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Завершен8 заявок152 просмотра

Есть сайт: elis-lady.ru

Нужно: проверять всех заходящих на сайт пользователей по IP. Тем, кто с Ростовской области, показывать белый экран. Всех остальных редиректить на другой домен. Желательно сделать всё без задержки - моментально.

Если что:

а) Сайт принадлежит нам, никакой чернухи тут нет

б) Работает на Битриксе.

Кандидатов прошу указать:

1) Цену

2) Срок

10 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$15
1 день
Всё сделал на отлично. Даже больше, чем изначально предполагалось, т.к. оказалось, что у нас на сервере старый PHP стоит и не все скрипты работают. Нашёл решение проблемы, всё переделал. В общем: профессионально, исполнительно, приятно. Рекомендую!
Все отлично, доступы предоставлены, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад

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