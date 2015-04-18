Zen Cart: изменения для корзины

У нас есть магазин на Zen Cart. В нем очень много каталогов/подкаталогов, и в каждом из них есть один и тот же продукт.

Сейчас когда пользователь добавляет продукт в корзину из разных подкаталогов – то в корзине лежит один и тот же продукт, просто увеличивается его количество.

Хочется чтобы при добавлении этого продукта из разных подкаталогов – система считала их разными продуктами, и в корзине они отображались как разные продукты (просто с разными названиями), а к имени продукта добавлялось название подкаталога где этот продукт находится.

Если есть КОНКРЕТНЫЕ предложения и идеи – пишите здесь сразу. Предложения типа "с радостью возьмусь" без конкретики сразу отклоняю.