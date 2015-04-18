Настроить переключение городов

На странице товара есть переключение между городами для доставки, переключение не работает. Настроить что бы работало

http://demo.zmednews.ru/viagra-probnik-kupit-nabor

Bот сам блок http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i414/1504/e9/d0d84c607f00.png/htm

При выборе другого города должны меняться условия доставки для каждого города

Раньше тоже не работало, был конфликт квери библиотек, отключив вторую все заработало, но сейчас к сожалению проблема вернулась. Вот место где отключил библиотеку, 24 строка

саму идею "взял" отсюда http://in-green.com.ua/digital_energy/digital-energy-ups-lp-40-33-s5-with-21ah-battery