Сделать элементы отзывов

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Здравствуйте.

Для сайта pvhsibir.ru нужно сделать элементы отзывов также как на сайте bassein55.ru

А именно чтобы в отзывах pvhsibir.ru/feedback.html

У ответчиков были фото изображения лиц и стрелки прокрутки отзыва.

https://www.dropbox.com/s/10n8hwg8jm9geuj/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B.jpg?dl=0

Вот макет как должен выглядеть раздел отзывы.

Стоимость, сроки

После выполнения следующее задание - Раздел контактов

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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