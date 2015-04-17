Есть сайт boyko-sport.pl Нужно в карточке каждого товара - поменять русские слова на польские http://prntscr.com/6ut5iz Артикул - Kod katalogowy Купить - dodaj do koszyka Есть вопрос? Напишите нам - Masz ...
Создание магазина одежды (+парсинг товаров)
Здравствуйте
Необходимо создать интернет-магазин одежды, движок желателен OpenCart, но можно использовать и другие. Что конкретно нужно:
1. Подобрать готовый шаблон и немного адаптировать (логотип, расположение блоков, некоторый правки в CSS) под тематику магазина
2. Спарсить товары с сайта-источника (это z95.ru, парсить нужно не все категории), включая картинки и описания, изменить цены (-ХХ %)
3. Выгрузить товары в магазин, сформировать товарные категории по аналогии с тем же z95.ru
4. Настроить ЧПУ, вывод заголовков и метатегов (нужны Title/H1/H2/Keywords/Description)
5. Настроить собственно сам функционал ИМ: выбор товара, добавление в корзину, оформление заказа и пр.
6. Добавить мелочи вроде вывода новостей на главную страницу сайта, вывод "хлебных крошек" и пр.
На выходе нужен работающий магазин с загруженными товарами и базовым функционалов типа купить-оформить товар. Запредельного ничего не требуется.
P.S. Прошу откликаться только тех исполнителей, кто имеет реальный опыт создания ИМ, особенно в плане парсинга и выгрузки товаров. Обязательно показать пару примеров ваших работ.
P.P.S. Хотел бы увидеть хотя бы примерные сроки выполнения данной работы и стоимость ваших услуг. Без этого предложения не рассматриваются.
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