Создание магазина одежды (+парсинг товаров)

Здравствуйте

Необходимо создать интернет-магазин одежды, движок желателен OpenCart, но можно использовать и другие. Что конкретно нужно:

1. Подобрать готовый шаблон и немного адаптировать (логотип, расположение блоков, некоторый правки в CSS) под тематику магазина

2. Спарсить товары с сайта-источника (это z95.ru, парсить нужно не все категории), включая картинки и описания, изменить цены (-ХХ %)

3. Выгрузить товары в магазин, сформировать товарные категории по аналогии с тем же z95.ru

4. Настроить ЧПУ, вывод заголовков и метатегов (нужны Title/H1/H2/Keywords/Description)

5. Настроить собственно сам функционал ИМ: выбор товара, добавление в корзину, оформление заказа и пр.

6. Добавить мелочи вроде вывода новостей на главную страницу сайта, вывод "хлебных крошек" и пр.

На выходе нужен работающий магазин с загруженными товарами и базовым функционалов типа купить-оформить товар. Запредельного ничего не требуется.

P.S. Прошу откликаться только тех исполнителей, кто имеет реальный опыт создания ИМ, особенно в плане парсинга и выгрузки товаров. Обязательно показать пару примеров ваших работ.

P.P.S. Хотел бы увидеть хотя бы примерные сроки выполнения данной работы и стоимость ваших услуг. Без этого предложения не рассматриваются.