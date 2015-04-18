Скопировать сайт со скриптом

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Завершен4 заявки146 просмотров

Нужно скопировать сайт http://truemediapipe.com/?s=$%7BSUBID%7D&l=tsk5554binop с рабочим интеракивным графиком и кнопками, чтобы можно было разместить у нас на хостинге.

10 лет назад
aivanovnx
Алексей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

osmiy
Артём 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$13
1 день
Прекрасная работа, все сделано быстро и в лучшем виде! Очень довольны сотрудничеством!
Отличный заказчик! мгновенная оплата и четкая постановка задачи! Безусловно доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

osmiy
Артём 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад