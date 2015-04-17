Корректировка алгоритма вывода информации

Требуется:

1. Задать генерирование новой страницы. Должна генериться через 10 минут от момента прохождения капчи.

2. Для такой страницы изменить алгоритм (правило) вывода объектов: выводить по их id, реестр которых будет передан в бд в json (такие id передаются "со стороны" и из личного кабинета). Создать саму таблицу для "попадания" в нее таких id.

Сроки и цена работ - на выбор Исполнителя.

Готов рассмотреть дальнейшее сотрудничество на другие работы.