Корректировка алгоритма вывода информации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется:

1. Задать генерирование новой страницы. Должна генериться через 10 минут от момента прохождения капчи.

2. Для такой страницы изменить алгоритм (правило) вывода объектов: выводить по их id, реестр которых будет передан в бд в json (такие id передаются "со стороны" и из личного кабинета). Создать саму таблицу для "попадания" в нее таких id.

Сроки и цена работ - на выбор Исполнителя.

Готов рассмотреть дальнейшее сотрудничество на другие работы.

10 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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