Допилить сайт на ОпенКарт (сборка MaxyStore)

Необходимо по мелочам допилить (и решить пару багов) сайт plombir.pro

Сам этот движок терпеть не могу, поэтому желания копать файлы нет.

1. Убрать все скрытые копирайты (некоторые мы поудаляли, но все файлы не смотрели).

2. Решить вопрос с выводом на печать счета (модуль отсюда http://maxzon.ru/module/module-153/248-modul-oplata-po-schetu-dlya-opencart-v1531-i-sborki-maxystore-v1531.html)

3. Добавить пару кнопок в шаблон.

4. Изменить сортировку (расположение) кнопок меню главной.

5. Интегрировать скрипт лайфинтернета.

6. Опционльно (если срастется) интегрировать модуль экспорта/импорта.

Ориентированы на максимально бюджетный варинат, и на быстрые сроки.

Обязательно указывайте в рамках тендера сроки и цену. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

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