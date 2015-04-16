Доработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Требуется опытный Битрикс программист для реализации доработок на сайте типа установки блога (есть в редакции).

Требования:

- аккуратность, внимательность, обязательность

- строгое соблюдение сроков

- большой опыт в битриксе: кастомизация компонентов, модули (примеры работ)

- наличие на связи во время работы

- умение работать в команде, с git, понимать ТЗ и следовать спецификациям

- более 10 положительных отзывов

Конкретное ТЗ по запросу. Пишите в личку примерную стоимость часа

Git
10 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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