Изменить отображение формата даты в модуле новостей для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

Модуль для вывода новостей имеет порядка 8 вариантов отображения форматы дата, но везде начинается дата либо с месяца, либо с года, либо вообще дня недели, который мне не нужен, нельзя выбрать чтобы отображалось дд.мм.гггг. По идее ничего сложно, кто знает php думаю дело пяти минут. Готов заплатить 100 -150 р. максимум.

Модуль прикрепил.

JoomlaPHP
10 лет назад
Dogmatic
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$3
1 день
Все сделано быстро и четко, видно что специалист в своем деле. Спасибо Роману, в общении приятный человек, всем рекомендую.
Сотрудничеством с Денисом очень доволен. Оплата была сделана как договорились без задержек.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад