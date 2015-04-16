Изменить отображение формата даты в модуле новостей для Joomla

Модуль для вывода новостей имеет порядка 8 вариантов отображения форматы дата, но везде начинается дата либо с месяца, либо с года, либо вообще дня недели, который мне не нужен, нельзя выбрать чтобы отображалось дд.мм.гггг. По идее ничего сложно, кто знает php думаю дело пяти минут. Готов заплатить 100 -150 р. максимум.

Модуль прикрепил.