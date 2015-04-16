нужно на сайте dle 10.0 у фильмов установить кнопки "купить билет" от рамблер кассы, типа как у кинопоиска http://www.kinopoisk.ru/film/754481/, тоесть если у фильма в базе идет показ в конотеатрах, то должна автоматическо появляться кнопка купить ...
Изменить отображение формата даты в модуле новостей для Joomla
Модуль для вывода новостей имеет порядка 8 вариантов отображения форматы дата, но везде начинается дата либо с месяца, либо с года, либо вообще дня недели, который мне не нужен, нельзя выбрать чтобы отображалось дд.мм.гггг. По идее ничего сложно, кто знает php думаю дело пяти минут. Готов заплатить 100 -150 р. максимум.
Модуль прикрепил.
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