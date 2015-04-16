Нужна консультация по https

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки86 просмотров

Проблемка такая. На сервере не установлен сертификат https - а поисковики находят сайт с этим протоколом.

При просмотре этого сертификата в мозилле пишет: Код ошибки: sec_error_unknown_issuer)

К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным.

Сертификат действителен только для 91.218.231.183

Раньше сайт располагался на сервере с этим ip -- потом сервер сменили -- и после этого поисковики стали находить урлы сайта с https --

Никак не могу разобраться. Если кто знает нужна только консультация по исправлению. Пишите сколько будет стоить...

10 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров