Нужна консультация по https

Проблемка такая. На сервере не установлен сертификат https - а поисковики находят сайт с этим протоколом.

При просмотре этого сертификата в мозилле пишет: Код ошибки: sec_error_unknown_issuer)

К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным.

Сертификат действителен только для 91.218.231.183

Раньше сайт располагался на сервере с этим ip -- потом сервер сменили -- и после этого поисковики стали находить урлы сайта с https --

Никак не могу разобраться. Если кто знает нужна только консультация по исправлению. Пишите сколько будет стоить...