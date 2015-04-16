Мобильное приложение для вызова такси

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

СРОЧНО!

Необходимо сделать клиентское мобильное приложение на IOS и андроид для заказа такси - аналог Яндекс.Такси.

Приложение нужно подружить с ПО, которое мы сейчас используем (АСУ "Городское такси").

Обязательно должна быть возможность перепрограммирования приложения на другое ПО.

Ждем цены и сроки.

Оплата - по безопасной сделке.

AndroidiOS
10 лет назад
Marie1
Мария 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров