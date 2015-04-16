Мобильное приложение для вызова такси
СРОЧНО!
Необходимо сделать клиентское мобильное приложение на IOS и андроид для заказа такси - аналог Яндекс.Такси.
Приложение нужно подружить с ПО, которое мы сейчас используем (АСУ "Городское такси").
Обязательно должна быть возможность перепрограммирования приложения на другое ПО.
Ждем цены и сроки.
Оплата - по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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