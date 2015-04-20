Сделать калькулятор для посетителей (на сайте "LPgenerator")

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Завершен1 заявка188 просмотров

Здравствуйте уважаемые....

Необходимо сделать калькулятор расчёта стоимости "плитки" на нашем сайте...

Сайт собран на lpgenerator, получается платформа там же....

Присылайте свои предложения вместе со стоимостью, сроками и условиями работы...

С бюджетом прошу не завышать..так как понимаю что дело нетрудное.

Прикрепляю визуальный вид формы....и алгоритм(формулу) расчёта.

10 лет назад
TechGid
31 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$19
3 дня
Как ВСЕГДА очень доволен сотрудничеством с Евгением. Качество и сроки соблюдаются безукаризненно. Обязательно еще обратимся. Настоятельно рекомендую!
Я остался доволен работой с Александром. Жду новых проектов от этого заказчика и рекомендую к сотрудничеству!

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Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад