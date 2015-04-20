Сайт на платформе Jboss. Необходимо поправить на нем ошибку. Пишите стоимость вашего рабчаса.
Сделать калькулятор для посетителей (на сайте "LPgenerator")
Здравствуйте уважаемые....
Необходимо сделать калькулятор расчёта стоимости "плитки" на нашем сайте...
Сайт собран на lpgenerator, получается платформа там же....
Присылайте свои предложения вместе со стоимостью, сроками и условиями работы...
С бюджетом прошу не завышать..так как понимаю что дело нетрудное.
Прикрепляю визуальный вид формы....и алгоритм(формулу) расчёта.
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