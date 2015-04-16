Требуется специалист для создания и внедрения приложения (онлайн магазин, занимающийся продажей fashion jewellery) для Apple Store
Перенос сайта с VPS на шаред-хостинг
Стоит сайт на VPS , написан на ПХП+МСкл +zendframework
Надо перенести сайт на шаред-хостинг от ХостПро.
интересует только работа самого сайта, без почты и прочих сервисов.
Заявки фрилансеров
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