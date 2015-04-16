Перенос сайта с VPS на шаред-хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок151 просмотр

Стоит сайт на VPS , написан на ПХП+МСкл +zendframework

Надо перенести сайт на шаред-хостинг от ХостПро.

интересует только работа самого сайта, без почты и прочих сервисов.

PHP
10 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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